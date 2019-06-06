Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bir televizyon kanalında TSK'da görev yapan generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip suç duyurusunda bulunulacak." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber