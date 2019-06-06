Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bir televizyon kanalında TSK'da görev yapan generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip suç duyurusunda bulunulacak." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı, bir TV Kanalında TSK’da görev yapan generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunacak.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bir televizyon kanalında TSK'da görev yapan generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip suç duyurusunda bulunulacak." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: TRT Haber