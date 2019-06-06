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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramaphosa'ya tebrik telefonu
06 Haziran 2019 Perşembe 11:38 - Son Güncelleme 06 Haziran 2019 Perşembe 11:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Devlet Başkanlığına yeniden seçilen Cyril Ramaphosa'yı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da 8 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde yüzde 58'le en yüksek oyu alarak devlet başkanı seçilen, Afrika Ulusal Kongresi (ANC) lideri Cyril Ramaphosa'yı telefonla arayarak tebrik etti.
Kaynak: TRT Haber
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