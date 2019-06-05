YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güven şunları söyledi:

"İstanbul seçim müdürlüklerinde görev yapan müdürler ve diğer sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu HSK'ya gönderilmiştir."

Kaynak: AA