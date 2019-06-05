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YSK Başkanı Güven: Kanuna aykırı görevlendirmelerle ilgili suç duyurusu HSK'ya gönderildi
05 Haziran 2019 Çarşamba 23:56 - Son Güncelleme 06 Haziran 2019 Perşembe 00:05
YSK Başkanı Güven, iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili, "Kanuna aykırı görevlendirmelerle ilgili suç duyurusu HSK'ya gönderildi" dedi.
YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Güven şunları söyledi:
"İstanbul seçim müdürlüklerinde görev yapan müdürler ve diğer sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu HSK'ya gönderilmiştir."
Kaynak: AA
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