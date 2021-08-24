Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 19:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB'den "Fırat Kalkanı Harekatı" paylaşımı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "3 bin DEAŞ’lı teröristi göğüs göğüse muharebe ile etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 5'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Fırat Kalkanı Harekatı’nın 5’inci yıl dönümünde 3 bin DEAŞ’lı teröristi göğüs göğüse muharebe ile etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz."
Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 5’inci yıl dönümünde; 3 bin DEAŞ’lı teröristi göğüs göğüse muharebe ile etkisiz hâle getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz! Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Kahraman Gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. #MSB #TSK pic.twitter.com/gVMilueEFZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı DEAŞ
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