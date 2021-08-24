Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 19:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye ile Cibuti arasında iş birliği anlaşması
[Fotoğraf: AA]
Cibuti ve Türkiye madencilik alanında iş birliğine gidiyor. Bu kapsamda madencilik arama ve jeolojik çalışmalar hakkında projeler yürütülecek.
Türkiye ile Cibuti arasında madencilik ve jeoloji alanında iş birliği anlaşması imzalandı.
İmza törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Cibuti Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı katıldı.
Anlaşma kapsamında, iki ülke arasında maden ürünleri ticaretinin geliştirilmesi, ortaklıkların teşvik edilmesi ve madencilik potansiyelinin araştırılması hedefleniyor.
[Fotoğraf: AA]
İlişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, bilgi ve tecrübelerin paylaşımı da amaçlanıyor.
Madenlerin çıkarılması ve ticaretinde ortak projeler hazırlanması planlanıyor.
Etiketler: Maden
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