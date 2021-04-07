Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB'den Burak Gençcelep paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Türk Yıldızları'nın görüntüleriyle anıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Pilotumuz Yüzbaşı Burak Gençcelep... Seni; Al Sancağımızı ve Asil Milletimizi selamladığınız, gökyüzüne korkusuzca imzanızı attığınız o güzel görüntülerle hatırlayacağız. Mekanın Cennet olsun... Aziz hatırana saygıyla.. " ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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