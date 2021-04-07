Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Pilotumuz Yüzbaşı Burak Gençcelep... Seni; Al Sancağımızı ve Asil Milletimizi selamladığınız, gökyüzüne korkusuzca imzanızı attığınız o güzel görüntülerle hatırlayacağız. Mekanın Cennet olsun... Aziz hatırana saygıyla.. " ifadeleri kullanıldı.