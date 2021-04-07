Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'nin görüşmesi, ikili arasında 4 Nisan'da yapılan görüşmenin devamı niteliği taşıyor.

Çavuşoğlu ile Bahreynli mevkidaşı Zeyyani'nin 4 Nisan'da yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı ziyaretler ele alınmıştı.