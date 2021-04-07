Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu Bahreynli mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'nin görüşmesi, ikili arasında 4 Nisan'da yapılan görüşmenin devamı niteliği taşıyor.
Çavuşoğlu ile Bahreynli mevkidaşı Zeyyani'nin 4 Nisan'da yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı ziyaretler ele alınmıştı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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