Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB'den Anıtkabir için sahte sosyal medya hesabı uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Anıtkabir Komutanlığının sosyal medya hesabının bulunmadığı, açılmış hesapların ise "sahte" olduğu uyarısı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Açılmış hesaplar ise sahtedir" sözleri kullanıldı.
Açıklamada, Anıtkabir ile ilgili her türlü bilgiye "https://anitkabir.tsk.tr" adresinden ulaşılabileceği, 360 derece sanal tur yapılabileceği, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin ziyaret edilebileceği kaydedildi.
#Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Açılmış hesaplar ise sahtedir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2022
Anıtkabir ile ilgili her türlü bilgiye “https://t.co/SyH63V7i2Q”adresinden ulaşabilir, 360 derece sanal tur yapabilir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesini ziyaret edebilirsiniz. pic.twitter.com/17CbbZGqXh
Etiketler: Anıtkabir Milli Savunma Bakanlığı
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