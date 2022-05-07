Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 19:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da trafik kazasında ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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