Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB'den "29 Ekim" mesajı: Biz Cumhuriyeti Böyle Kazandık!
Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından yayımladığı video ile kutladı.
Paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden İstiklal Harbimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Biz Cumhuriyeti Böyle Kazandık!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2021
Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden İstiklal Harbimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.???????? pic.twitter.com/rS8BsUbxEE
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