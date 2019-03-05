Milli Savunma Bakanlığı, Afrin bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldığını açıkladı.
Bakanlık, teröristlere gerekli karşılığın, bölgede bulunan ateş destek vasıtaları tarafından verildiğini belirtti.
Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir.— Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 5 Mart 2019
Kaynak: TRT Haber