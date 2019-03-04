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2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi
04 Mart 2019 Pazartesi 22:32 - Son Güncelleme 04 Mart 2019 Pazartesi 22:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi. 3 bin 99 sığınak ve barınak imha edildi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Burada ilk kez söylüyorum. DHKP/C üst düzey sorumlusu Türkiye'de ise ya ölüdür ya da tutukludur." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, "2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi. 3 bin 99 sığınak ve barınak imha edildi" dedi.
Kaynak: AA
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