Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'da bozkurt işaretinin yasaklanmasına ilişkin, "Bu, Avusturya'daki Türk ve İslam düşmanlarının yansımasıdır. Gittiğimde orada ilk bozkurt işaretini ben yapacağım." dedi.

Çavuşoğlu Hatay'daki temasları sırasında MHP teşkilatını ziyaret etti. Avusturya'da hazırlanan yasa taslağını hatırlatan Çavuşoğlu, "Kusura bakma, Avusturya'ya geldiğim zaman yani ilk bu işareti yapacak olan ben olacağım ve bu yasağı deleceğim dedim." ifadelerini kullandı.

Bozkurt işaretinin yasa içine girmesi ve bölücü terör örgütünün sembolleriyle aynı sınıfa girmesine tepki gösteren Çavuşoğlu, "Avusturya'daki Türk ve İslam düşmanlarının bir yansımasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakanı'nın tepkisi sözle sınırlı kalmadı. Bozkurt işareti yaptı.

Kaynak: TRT Haber