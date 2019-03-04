Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bartın'ı ve Bartın'ın güzel insanlarını özlemişiz. Siz Bartınlı kardeşlerimin şunu çok iyi bilmesini istiyorum. Uzun zamandır gelmemiş olsak da Bartın'ı asla unutmadık, ihmal etmedik. İnşallah bundan sonra daha sık gelecek daha sık görüşeceğiz. İnşallah hasreti bu kadar büyütmeyeceğiz. Bartınlı kardeşlerim bizi hiç yalnız bırakmadılar. Tüm sıkıntılı dönemlerde davalarına, partilerine sahip çıktılar. Hep milli iradenin, demokrasinin safında yer aldınız. Son 17 senede siyasette, ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda yazdığı destanlarda pay sahibi oldunuz.

Şimdi sizlerden aynı tavrı 31 Mart'ta da bekliyorum. Zaferler şehri Bartın'dan yine tarihe geçecek bir zafer bekliyorum. Ülkemizin beka mücadelesine sahip çıkmanızı istiyorum.

Bartın 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor musun?

"Bartın'a 6,5 katrilyon lira yatırım yaptık"

Bartın'a olan muhabbetimizi yalnız sözle değil, icraatlarımızla ve yatırımlarımızla gösteriyoruz. Son 17 yılda Bartın'a toplamda 6,5 katrilyon lira yatırım yaptık. 354 adet yeni derslik inşa ettik. Bugün 16 bin öğrencisiyle 567 akademisyeni ile adeta şehrimizin sembollerinden biri haline dönüşen Bartın Üniversitesi'ni biz kurduk.

"2023 yılında Filyos Limanı'nı hizmete sunacağız."

4 bin 93 kapasiteli yurtlar açtık. Bartın'da da sosyal devlet ilkesinin en güzel örneklerini hayata geçirdik. CHP gibi sosyal devletin edebiyatını yapmadık. Pratiğini ortaya koyduk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemde üniversite öğrencilerine burs imkanı sağladık. Bu CHP ne yaptı biliyor musunuz? Bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürerek önüne geçti. Başbakanlığım dönemimde yeniden bunun yolunu açtık. Her üniversite genci ister burs alır ister kredi. Bartınlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplamda 367 milyon lira kaynak aktardık. Bartın'da bin 210 adet konut projesini hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 7 kilometreden 66 kilometre ekleyerek 73 kilometreye çıkardık. Bartın'da Batı Çevre yolunun çalışmalarını başlattık. 2023 yılında Filyos Limanı'nı hizmete sunacağız.

Bartın için çok önemli olan Kozcağız barajı ile 25 bin dekar alan sulanacak. Bay Kemal diyor ki çiftçi battı, bitti. Bartınlı çiftçilerimize 152 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. 5 bin 200 kişilik ilave istihdam sağladık. Bartın'ı doğal gazla buluşturduk. İnşallah Bartın'ın ilçelerine de doğal gazı getireceğiz. Bartın'ın bazı tapu problemleri vardı. Bartınlı vatandaşlarımız da bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyordu. CHP senelerce bu konuyu istismar etti. Biz 2015 senesinde bu kanunu detaylıca çalıştık. Sizlerin lehine olacak şekilde değiştirdik. Hak sahiplerine yakında tapularını peyder pey vermeye başlıyoruz hayırlı uğurlu olsun diyorum. İmar Barışı ile 21 bin 841 vatandaşımızın sıkıntılarını çözdük.

Teröristleri Kandil'de, Cudi'de, Gabar'da gömdük, gömmeye de devam edeceğiz. Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bu toprakları bölmek isteyenlere de bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız.

Biz bu şehir hastanelerini yapıyoruz çünkü bizim vatandaşımız bunlara layık.

Savunma sanayimizi yüzde 65 oranında yerli hale getirdik.

Bu milleti IMF kapılarına mecbur edenler kendileri değilmiş gibi hiç yüzleri kızarmadan bizi eleştiriyorlar. Türkiye'yi gerçek anlamda ekonomik bağımsızlığa kavuşturduk.

Kaynak: TRT Haber