MSB: Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzen teröristleri incitmeye devam edecek
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan etkinliklerine saldırıda bulunan terör örgütü PKK'ya ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek" sözlerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarında, İsviçre'nin Basel kentinde 23 Nisan etkinliklerine saldırıda bulunan terör örgütü PKK yandaşlarıyla ilgili paylaşım yapıldı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma "Kimse endişelenmesin! Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.
Kimse endişelenmesin!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2022
Avrupa’nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz!
Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek! ????????#MSB pic.twitter.com/zIOZP96eIn
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