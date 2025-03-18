MSB: Vatan uğruna göğsünü siper eden kahramanlarımızın izindeyiz

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur." sözleri anımsatıldı.

"Çanakkale'yi geçilmez kılan şanlı ecdadımızı saygıyla anıyoruz"

Mesajda, "Aynı ruhla, aynı azimle omuz omuza, Çanakkale'den yükselen özgürlük ışığında, vatan uğruna göğsünü siper eden kahramanlarımızın izindeyiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan şanlı ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.