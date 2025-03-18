Emine Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıldönümü nedeniyle mesaj paylaştı.
Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
March 18, 2025
"Yurdumuzda her karış toprak, her siper, her şehitlik, Türk milletinin yazdığı şanlı tarihin birer simgesidir.
"Çanakkale geçilmez!" diyen kahramanlarımızın imkânsızı mümkün kılan bir inançla savaşarak yaktığı istiklal ateşi, sonsuza dek sönmeyecek.
Ölümsüz destanın 110’uncu yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum".