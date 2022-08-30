Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 12:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan paylaştığı videolu mesajla, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Twitter’dan mesaj yayımladı.
Hazırlanan videoyla birlikte paylaşılan gönderide, "30 Ağustos Zafer Bayramımız ile asil milletimizin emrinde ve daima görevinin başında olan mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu şanlı ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Milletimizin sevgisi ve güveni sürdüğü müddetçe ordumuzun aşamayacağı hiçbir engel yoktur." ifadelerine yer verildi.
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