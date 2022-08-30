Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal mücadelemizin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun. Zaferin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum."