Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 11:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayımladı.
Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İstiklal mücadelemizin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun. Zaferin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum."
İstiklal mücadelemizin dönüm noktalarından #30Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun! ????????— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 30, 2022
Zaferin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/jpgdxQ7ZFy
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