MSB: TSK'nın politik tartışmalar içine çekilmeye çalışılması saygısızlıktır

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Çeşitli mecralarda çıkan ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Komuta Kademesi'ni siyasi emellere alet etmek isteyenler tarafından yapılan manipülatif ve gerçek dışı haberlere ilişkin şu sözler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılması; ülkemizin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakâr personelinin en hafif tabiriyle emeğine saygısızlıktır.

Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla kendisine verilen her türlü görevi büyük bir başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik söylemlerden uzak durulması, günlük polemiklerin dışında tutulması asil milletimizin yüksek menfaatleri gereğidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri; Komuta Kademesi ve personeli bir bütün olarak, yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için karada, denizde ve havada, her türlü arazi ve iklim koşullarında faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."