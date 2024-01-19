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Gündem
DHA 19.01.2024 13:26

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 7, Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristin ve Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 7, Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristler için hiç bir yer güvenli değil" diyerek şu sözlere yer verdi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

 

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Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele PKK/KCK PKK/YPG
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