Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zulme uğrayan tüm kardeşlerimize dua ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen “Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Biz de bugün bu anlamlı geleneği ihya etmek, önemli ilmi projelerin tanıtımını ve icazet merasimini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. İslam ülkelerinden icazet törenimize teşrif eden kıymetli ilim erbabımıza Türkiye'ye ve aziz İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan üç aylara kavuşmanın bahtiyarlığını yaşadığımız günlerdeyiz. Mevla'dan bu mübarek günlerde kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları, okuduğumuz Kur'anları kabul buyurmasını niyaz ediyoruz. Rabbim hepimizi sağlık, afiyet ve huzur içinde Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymaniye Camii’nde Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Merasimi'nde konuşuyor. https://t.co/aFlrvGB2ur — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2024

Filistin ve Gazze halkı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zor günler geçiren, zulme uğrayan tüm kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz, hali, tavrı, sözleri, yaşayışı, iman ve ibadetleriyle insanlığa en güzel örnektir.

İbni Haldun Üniversitemiz hadis alanında gerçekten kıymetli ve önemli çalışmalara imza atıyor. Bugünkü takdim ve icazet merasimiyle hadis alanında biri 7 yıl, diğeri 4 yıl süren 2 projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bunlardan biri çağımızın önde gelen muhaddislerinden Muhammed Avvame Hoca’nın riyasetinde gerçekleştirilen derslerle yürütüldü. Hocamızın tahkik ve tevsik edip, talik yazdığı İmam Süyûtî’nin Tedrîbü’r-râvî kitabı 7 yılda tedris edildi.

Yine muhterem hocamızın gözetiminde bir ekip tarafından Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'den sonra en muteber hadis kaynaklarından biri olarak kabul edilen Sünen-i Tirmizi yeniden tahkik ve tevsik edildi. Toplam 48 ay süren bu titiz çalışmalar neticesinde ortaya 12 ciltlik yeni bir külliyat çıktı. Sünen-i Tirmizi’nin bu yeni nüshasının özellikle hadis ilmiyle iştigal edenler için başucu kaynaklarından biri olacağına inanıyorum. Biliyorsunuz Sahih-i Buhari’nin birçok baskısı vardır. Bunların içinde en mükemmeli II. Abdulhamid Han’ın emriyle yapılan Bulak neşridir. Arzumuz doğrultusunda tahkik ve tevsiki yapılan Sünen-i Tirmizi’nin inşallah böyle bir eser olmasını temenni ediyorum

El Mevahibul-Ledünniyye eserinin şerhini tahkik ve tevsik projesiyle tüm bu ilmi çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyacağız. Siyer ve Şemail alanında referans teşkil eden bu eseri yeniden topluma kazandırmakla Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın güzel ahlakından herkesin daha fazla istifade etmesini amaçlıyoruz. Rabbim muhterem hocamız Dr. Muhammed Avvame başta olmak üzere tüm bu ilmi çalışmalara katkı ve emek verenlerden razı olsun diyorum.

Kıymetli hocamızın riyasetinde kurulması planlanan Uluslararası Sünnet ve Siyer-i Nebeviye Araştırma Merkezi’nin fevkalade nitelikli çalışmalara öncülük edeceği kanaatindeyim. Ömrünü sünneti müdafaa etmeye, ifrat ve tefritten uzak, ehli sünnet yolunda bir hadis alimi olmaya adayan Şeyh Muhammed Avvame’ye, en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bugün icazet alan ve alacak tüm ilim yolcularını canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim hepimizi Resulünün şefaatine nail olanlardan eylesin. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.