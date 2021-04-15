Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB SOLOTÜRK'ün 10. kuruluş yıldönümünü kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden SOLOTÜRK'ün kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. SOLOTÜRK’ün 10. Yılının kutlandığı paylaşımda şu sözlere yer verildi:
“Gövdesinin altına nakşedilen Şanlı Ay Yıldızımızı 10 yıldır gururla taşıyan #SOLOTÜRK'ün kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.”
Paylaşımda SOLOTÜRK’ün ve pilotlarının bulunduğu videoya da yer verildi.
Gövdesinin altına nakşedilen Şanlı Ay Yıldızımızı 10 yıldır gururla taşıyan #SOLOTÜRK'ün kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. #MSB #TSK pic.twitter.com/2uRvkeCrdM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2021
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