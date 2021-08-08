Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB, şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ve Erenköy şehitlerini andı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ve Erenköy şehitlerini andı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "57 yıl önce şehit verdiğimiz Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i ve Kıbrıs Türkü için kahramanca bir direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, sosyal medya hesabından Cengiz Topel'in fotoğraflarından oluşan kolajın yer aldığı videoyu da paylaştı.
57 yıl önce şehit verdiğimiz Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i ve Kıbrıs Türkü için kahramanca bir direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.????????#CengizTopel #ErenköyDirenişi pic.twitter.com/Yr3AB77H4I— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 8, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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