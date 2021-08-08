Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 14:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
81 ilde eş zamanlı uygulama: 172'si hükümlü 1350 kişi yakalandı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı “Aranan Şahıslar Uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulamada, aranan bin 350 kişi yakalandı.
Açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, 8 bin 569 ekipte 31 bin 516 personel görev aldı.
Belirlenen 2 bin 603 adreste arama yapıldı. 1172’si hükümlü, 178’i yakalama emri ile aranan toplam bin 350 kişi yakalandı.
Yapılan uygulamalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve ateşli silah da ele geçirildi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
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