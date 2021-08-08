Açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, 8 bin 569 ekipte 31 bin 516 personel görev aldı.

Belirlenen 2 bin 603 adreste arama yapıldı. 1172’si hükümlü, 178’i yakalama emri ile aranan toplam bin 350 kişi yakalandı.

Yapılan uygulamalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve ateşli silah da ele geçirildi.