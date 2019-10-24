MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında 5 personel yaralandı24 Ekim 2019 Perşembe 16:25 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 16:36
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan askerlere, PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırıda 5 Milli Savunma Bakanlığı personeli yaralandı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme çalışmaları yapılıyor.
Bu çalışmalar sırasında, PKK/YPG’li teröristlerce yapılan drone, havan ve hafif silah saldırısında 5 personel yaralandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizleme faaliyetlerine devam ediyor.
Meşru müdafaa kapsamında icra edilen faaliyetler, güvenliğini sağlamaya yöneliktir.
Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı