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MSB: PKK'lıların yanında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi korgenerali var
Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'daki PKK'lılarla ilgili, "PKK'lıların yanında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi korgenerali de var" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: Son Dakika Karabağ Sorunu Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 16:53
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