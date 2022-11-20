Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kılıç Harekatı'na dair görüntüler paylaştı. Görüntülerde terör hedeflerinin vurulma anı ver aldı.

Paylaşında, şu ifadeler kullanıldı:

''Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargâh ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi!''