Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 20:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kılıç Harekatı'na dair görüntüler paylaştı. Görüntülerde terör hedeflerinin vurulma anı ver aldı.
Paylaşında, şu ifadeler kullanıldı:
''Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargâh ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi!''
Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargâh ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi! #PençeKılıç ???????? pic.twitter.com/qHhYNrNIXb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2022
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