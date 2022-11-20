İstanbul'daki hain saldırının hesabı soruldu. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri "Pençe Kılıç" hava harekatıyla vuruldu. Terör inleri yerle bir edildi.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin'in kanı yerde kalmadı.

Kardeşinin nişanı için gittiği İstanbul'da 13 Kasım'daki terör saldırısında kızı Ecrin ile yaşamını yitiren 34 yaşındaki Yusuf Meydan'ın ailesi, Adana’daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.

''Sen sadece dik dur dedi''

Meydan, TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatını desteklediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bana o zaman Süleyman Soylu söz vermişti. Sen sadece dik dur dedi. Biz kanını yerde bırakmayacağız dedi eşinin ve çocuğunun. Allah razı olsun sözlerini tuttular" dedi. En azından çocuğumun ve eşimin kanı yerde kalmayacak, oradaki bütün insanların kanı yerde kalmayacak. Yüreğime en azından biraz su serpildi. Onların da yanına kar kalmasın yaptıkları benim ciğerim yandı."

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'daki terör saldırısında Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

Baba ve kızın cenazesi, 14 Kasım'da Adana'da toprağa verilmişti.