Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç’in en büyük destekçisi ve soykırımın inkârcısı Peter Handke’ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz. pic.twitter.com/jNiThHKkSb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2019

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna Soykırımı'nın canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç’in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke’ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz.

Vicdan sahibi her insanı derinden yaralayacak, Nobel Ödülleri'ni bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz."

Kaynak: TRT Haber