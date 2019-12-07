CHP’de 37. Olağan Kurultay için takvim işlerken, ilçe kongreleri öncesinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yeni bir genelge yayımladı. Genelgede, kongre sürecinde uyulması gereken kurallar ve talimatlar tek tek sıralandı.

Genelgeye göre, ilçe kongrelerinin takvimini il başkanlıkları, il başkanlıklarının kongre takvimini ise MYK belirleyecek. MYK kararı olmadan olağanüstü ilçe ve il kongreleri yapılamayacak. Olağanüstü kongre süreci başlasa bile askıya alınacak.

Parti örgütlerine gönderilen genelgede liste ile ilgili tartışmalara da son nokta konuldu. İl ve ilçe kongre seçimlerinde kural olarak çarşaf liste uygulanacak.

Blok liste, sadece kongre üye tam sayısının onda birinin önerisi ile mümkün olacak. Genelgede ayrıca, atama yoluyla göreve gelmiş ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin doğal delege olamayacağı da belirtildi. Eşler ya da ikinci dereceye kadar akrabalık bağı olanlar aynı kurulda bulunamayacak. İl ve ilçe kongre delegeleri ile kurultay delegeleri seçimlerinde yüzde 33 cinsiyet ve yüzde 20 gençlik kotası uygulanacak.

CHP'de ilçe kongreleri 14 Aralık'ta, il kongreleri 3 Şubat'ta başlayacak. Genel başkan ve parti yönetiminin belirleneceği 37'nci Olağan Kurultay'ın ise Nisan 2020'de yapılması planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber