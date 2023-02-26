Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmadan Yorulmadan kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde terörle mücadeleye büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Videoda Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında terörle mücadele, intikal ve barınma görüntülerine yer verildi.