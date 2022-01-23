Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 14:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB, Deniz Kuvvetleri leventlerinin yoğun mesaisini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yoğun mesaisinin görüntülerini paylaştı.
Paylaşımda, "Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker. Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri; ülkemizin hak, alaka ve menfaatleri için vatan ve millet aşkıyla görev yapmaya devam ediyor. Personelimizin en büyük motivasyon kaynağı ise asil milletimizin desteği ve duası" ifadelerine yer verildi.
“Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker!”— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 23, 2022
Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri; ülkemizin hak, alaka ve menfaatleri için vatan ve millet aşkıyla görev yapmaya devam ediyor.
Personelimizin en büyük motivasyon kaynağı ise asil milletimizin desteği ve duası...???????? pic.twitter.com/3NcVRGchp7
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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