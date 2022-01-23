Paylaşımda, "Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker. Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri; ülkemizin hak, alaka ve menfaatleri için vatan ve millet aşkıyla görev yapmaya devam ediyor. Personelimizin en büyük motivasyon kaynağı ise asil milletimizin desteği ve duası" ifadelerine yer verildi.

“Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker!”



Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri; ülkemizin hak, alaka ve menfaatleri için vatan ve millet aşkıyla görev yapmaya devam ediyor.



Personelimizin en büyük motivasyon kaynağı ise asil milletimizin desteği ve duası...???????? pic.twitter.com/3NcVRGchp7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 23, 2022