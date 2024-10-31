MSB: Birliklerimize yönelik taciz ve saldırılara derhal ve misliyle karşılık veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teknik arıza yaşayan Eurofighter uçağı Diyarbakır'a acil iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Diyarbakır’a acil iniş yapan Eurofighter uçağıyla ilgili sorulara şu cevabı verdi:

“29 Ekim 2024 tarihinde Doğal Kararlılık Harekâtı (Operation Inherent Resolve-OIR) kapsamında görev yapan Birleşik Krallık’a ait 1 adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssüne uçaklarımız refakatinde acil iniş yapmıştır. Bahse konu Eurofighter’ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, müteakiben Diyarbakır Üssünden ayrılması planlanmaktadır.”

"Eurofighter ve F-16 için görüşmeler devam ediyor"

Bakanlık kaynakları, Eurofighter ve F-16 temini konusundaki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz. F-16 Blok-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Blok-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir.”

"Ülkemiz savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi karşılar hale geldi"

Bakanlık kaynakları, “Türkiye’ye yönelik örtülü ve örtüsüz ambargoların son dönemde kaldırılmasını neye bağlıyorsunuz?” şeklindeki sorular üzerine “Küresel ve bölgesel gelişmeler ile ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durum muhatap ülkelerin kısıtlamalar konusunda tekrar değerlendirme yapmasına neden olmuştur. Diğer önemli nokta ülkemizin savunma sanayii alanında kat ettiği yoldur. Ülkemiz artık savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi karşılar hale gelmiştir. Bu da örtülü ve örtüsüz ambargoların kısmen de olsa kalkmasında olumlu etki yapmaktadır. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var; o da müttefiklerin birbirlerine karşı örtülü ya da açık şekilde yaptırım uygulamaması gerektiğidir” değerlendirmesi yapıldı.

"Üs bölgelerimize taciz ve saldırılara derhal misliyle karşılık veriliyor"

Bakanlık kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki üs bölgelerimize yönelik saldırı haberlerine ilişkin sorular üzerine de “Bölgedeki üs bölgelerimize yönelik tacizler sürekli olmaktadır. Birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak derhal ve misliyle karşılık verilmektedir. Gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şu an için bölgede olumsuz bir durum yok” dedi.

Şırnak'ta meydana gelen kaza

Bakanlık kaynakları, Şırnak’ta bir askeri aracın kaza yaptığı ve bazı askerlerin yaralandığına dair sorular üzerine “Yola dökülen yakıt dolayısıyla kirpi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dolayısıyla kaza meydana geldi, 12 personelimiz etkilendi. Sağlık durumları iyi. Daha sonra araç yoluna devam etti, personel kontrol maksatlı hastaneye götürüldü. Ciddi bir durum yok” yanıtını verdi.

