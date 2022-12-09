Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 13:33Son Güncelleme: Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı
MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3 terör örgütü PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu."
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 9, 2022
Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/C9qbUn8hrA
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
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