Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü önünde intihar saldırısında bulunmak isteyen bir kişi, askerler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıyla ilgili TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Bölgede Türk güvenlik güçlerinden hiç kimsenin olmadığını ifade eden Yılmaz, tüm güvenlik önlemlerinin Somalili yetkililer tarafından alındığını söyledi.

"Bizim değerlendirmemiz de saldırının Eş-Şebab tarafından yapıldığı yönünde"

Olayın kontrol noktasında olduğunu ifade eden Yılmaz, "Burada malumunuz Eş-Şebab terör örgütü var. Çok yoğun saldırılar var Somali hükümetine yönelik olarak. Bu sabah Eş-Şebab'a yakın olduğunu düşündüğümüz bazı internet sitelerinde, Eş-Şebab'ın saldırıyı üstlendiğine dair haberler vardı. Bizim değerlendirmemiz de saldırının Eş-Şebab tarafından yapıldığı yönünde."

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Türk Üssü'ne yapılan saldırıyla ilgili @trthaber'de açıklama yapıyor. https://t.co/xnvNWxqMfG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 23, 2020

"Kalleş saldırıda personelimiz ve Anadolu Kışlası zarar görmemiştir"

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada da saldırıya ilişkin bilgi verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Somali'de bulunan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlasına 200 metre mesafede gerçekleşen bombalı intihar saldırısında Somali vatandaşı bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralanmış, kalleş saldırıda personelimiz ve Anadolu Kışlası zarar görmemiştir. Bu alçak saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ve destekçilerini en sert şekilde lanetliyor, Somali halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Somalili kardeşlerimizi terör örgütleriyle mücadelesinde yalnız bırakmayacağız."