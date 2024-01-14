MİT'ten Suriye'de operasyon: 23 hedef imha edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nın Irak’ta güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından Suriye’de bulunan PKK hedeflerini imha etti.

MİT, operasyonlarda Suriye’de PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahısları hedef aldı.

MİT Suriye’de, PKK/YPG’ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda Terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, operasyonlar, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edecek.