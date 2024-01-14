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TRT Haber 14.01.2024 19:15

MİT'ten Suriye'de operasyon: 23 hedef imha edildi

MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedefi imha etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nın Irak’ta güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından Suriye’de bulunan PKK hedeflerini imha etti.

MİT, operasyonlarda Suriye’de PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahısları hedef aldı.

MİT Suriye’de, PKK/YPG’ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda Terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, operasyonlar, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edecek.

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MİT PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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