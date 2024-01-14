Açık 0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.01.2024 16:55

CHP'de aday belirleme süreci: İzmir ve Antalya belirsizliği devam ediyor

Yerel seçim hazırlıklarının sürdüğü CHP'de, 17 büyükşehir için belirsizlik devam ediyor. Partide, Ekrem İmamoğlu'nun aday belirlemede etkili olmak istemesinin süreci yavaşlattığı iddiaları gündemde. Seçimde bir başarısızlık durumunda ise parti içi muhalefet "Olağanüstü kurultay" için hazırlık yapıyor.

CHP'de aday belirleme çalışmaları tartışmaların gölgesinde sürüyor. Şu ana kadar 13'ü Büyükşehir, 595 seçim çevresinde isimler belli oldu.

Aday düğümünün henüz çözülemediği illerin başında ise İzmir ve Antalya geliyor.

İzmir için Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden bir heyet oluşturulmuştu.

İzmir adayının ay sonunda açıklanması bekleniyor

Aday adaylarıyla yüz yüze görüşmelerin ardından hazırlanan rapor geçtiğimiz hafta Özel başkanlığında toplanan parti meclisinde ilk kez ele alındı.

Ancak İzmir adayının açıklanmasının ay sonuna bırakıldığı öğrenildi. Heyetin önümüzdeki hafta yeniden İzmir'e gitmesi gündemde.

Parti kaynakları, aralarında İzmir'in de olduğu bazı büyükşehirler için İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun devrede olduğunu belirtiyor. İmamoğlu'nun, adayın belirlenmesinde söz sahibi olmak istediği için sürecin yavaş işlediği ifade ediliyor.

Olağanüstü kurultay iddiaları

Partide aday belirleme tartışmaları sürerken parti içi muhalifler de seçim sonrası için hazırlık yapıyor.

CHP'li belediye başkanlarının yönettiği 11 büyükşehrin kaybedilmesi halinde olağanüstü kurultay sürecinin başlayacağı iddia ediliyor.

ETİKETLER
CHP Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
AK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısının tarihi bu hafta netleşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Bakan Fidan ve Güler TBMM’yi bilgilendirecek
18:28
Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının "aylar süreceğini" söyledi
18:25
Trabzon'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi
18:19
İsrail güçleri son 100 günde Batı Şeria'da 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı
18:10
Trabzon'da soba zehirlenmesi
18:17
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1'i çocuk 3 Filistinliyi öldürdü
Gazze'deki prematüre bebeklerin yaşamı elektrik kesintileri nedeniyle "ölüm tehlikesiyle" karşı karşıya
Gazze'deki prematüre bebeklerin yaşamı elektrik kesintileri nedeniyle "ölüm tehlikesiyle" karşı karşıya
FOTO FOKUS
CHP'de aday belirleme süreci: İzmir ve Antalya belirsizliği devam ediyor
CHP'de aday belirleme süreci: İzmir ve Antalya belirsizliği devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ