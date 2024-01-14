CHP'de aday belirleme süreci: İzmir ve Antalya belirsizliği devam ediyor

CHP'de aday belirleme çalışmaları tartışmaların gölgesinde sürüyor. Şu ana kadar 13'ü Büyükşehir, 595 seçim çevresinde isimler belli oldu.

Aday düğümünün henüz çözülemediği illerin başında ise İzmir ve Antalya geliyor.

İzmir için Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden bir heyet oluşturulmuştu.

İzmir adayının ay sonunda açıklanması bekleniyor

Aday adaylarıyla yüz yüze görüşmelerin ardından hazırlanan rapor geçtiğimiz hafta Özel başkanlığında toplanan parti meclisinde ilk kez ele alındı.

Ancak İzmir adayının açıklanmasının ay sonuna bırakıldığı öğrenildi. Heyetin önümüzdeki hafta yeniden İzmir'e gitmesi gündemde.

Parti kaynakları, aralarında İzmir'in de olduğu bazı büyükşehirler için İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun devrede olduğunu belirtiyor. İmamoğlu'nun, adayın belirlenmesinde söz sahibi olmak istediği için sürecin yavaş işlediği ifade ediliyor.

Olağanüstü kurultay iddiaları

Partide aday belirleme tartışmaları sürerken parti içi muhalifler de seçim sonrası için hazırlık yapıyor.

CHP'li belediye başkanlarının yönettiği 11 büyükşehrin kaybedilmesi halinde olağanüstü kurultay sürecinin başlayacağı iddia ediliyor.