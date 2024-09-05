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Gündem
TRT Haber 05.09.2024 10:46

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Metin Dinç, 2008-2015 yılları arasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama, Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme" suçları kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

An be an takip edildi

Suriye'ye 2015'te yasa dışı yollardan geçerek terör örgütü PKK/YPG'ye katılan Dinç'in, güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği belirlendi.

MİT'in saha ajanları tarafından Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunduğu tespit edilen terörist Dinç, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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