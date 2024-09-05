Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığında basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 40 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 868'e yükseldi.

20 terör hedefi imha edildi

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik 2 Eylül’de icra edilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef başarıyla imha edildi.

Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4’ü terör örgütü mensubu 531 kişi yakalandı.

Yılbaşından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı da 9 bin 598 oldu.

Teğmenlerin resmi olmayan yemini

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 30 Ağustos'ta Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'nda yapılan yemin töreninden sonra sosyal medyaya yansıyan olaylara ilişkin sorular üzerine, şunları söyledi:

"Köklü bir tarihe sahip olan ordumuzun göz bebeği Harp Okullarımızın mezuniyet sevincinin yanı sıra ülkemiz ve dünya tarihinde ilk defa 3 kız öğrencimizin Harp Okullarımızdan birincilikle mezun olmasının da gururunu yaşadık. Bununla Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna bazı görüntüler yansımıştır. Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır.

"Kasıt ve kusuru olan personel hakkında işlem yapılacaktır"

Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Dolayısıyla kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir."

"Şanlı ordunun, terörle mücadeleden uluslararası misyonlara kadar birbirinden zorlu görevleri üstün gayretle yerine getirdiği bu dönemde, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya, milletinin bağrından çıkan TSK'yı yıpratmaya ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik paylaşım, yorum ve değerlendirmelerin kimseye bir yararı olmayacağını" belirten bakanlık kaynakları, şunları ifade ettii:

"Nitekim, bu olayı fırsat bilerek sosyal medya platformlarında bakanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve personelimize yönelik küfür, iftira, tehdit ve hakarette bulunarak kamuoyunda bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve personelimizi yıpratmaya, küçük düşürmeye, itibarsızlaştırmaya çalıştıkları tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

TSK'nın milli, manevi ve mesleki değerlerinin bir bütün ve ayrıştırmaya çalışmanın tehlikeli olduğunu belirten kaynaklar, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman ordumuz için subay yetiştiren Harp Okullarımızdan mezun olan teğmenlerimiz de askerlik mesleğinin özü olan disiplin ile milli, manevi ve mesleki değerlerimizden asla taviz vermeden, en zor koşullarda dahi milletimize ve devletimize hizmet edecek subaylar olarak Silahlı Kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacaklardır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Anayasa'ya ve kanunlara bağlı olarak, milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır."