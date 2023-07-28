MİT'ten Sincar'da nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de gençleri silah zoruyla örgüte alan ve güvenlik güçlerine karşı düzenlenen eylemlerin talimatını alan 'Zagros Çekdar' kod adlı Mesut Celal Osman'ın, 2018'de Suriye'den Irak'a geçtiğini tespit etti.

MİT'in saha ajanları, örgütün Sincar eyalet sorumluları arasında bulunan Osman'ın, MİT operasyonları nedeniyle Sincar'da güç kaybı yaşayan örgüte destek olmak için görevlendirildiğini öğrendi.

Yerdeki unsurlarını harekete geçiren MİT, Osman'ı yakın markaja aldı. Hanesor ve Kerse'deki teröristlerin, Osman'ın sorumluluğunu yürüttüğü Serhat Tugayı'na bağlı olduğunu tespit eden MİT, yerel halkı güç kullanarak sindirmeye çalışan teröristi hassas bir şekilde takip etti.

MİT'e tedbir almak isterken MİT tarafından etkisiz hale getirildi

Terör örgütü mensubu Mesut Celal Osman, MİT'in bölgedeki saha ajanlarına karşı alınacak tedbirlerin görüşüleceği toplantıya gittiği sırada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyona etkisiz hale getirildi.

Mesut Celal Osman kimdir?

PKK/KCK-YBŞ’nin Sincar Eyalet sorumlularından olan 'Zagros Çekdar' kod adlı Mesut Celal Osman, 2010’da örgüte Suriye’de katıldı. Örgütün gençlik faaliyetlerinin içerisinde yer alan bulunan OSMAN, 2015’te Irak kuzeyinde silahlı eğitim alarak tekrar Suriye’ye geçti. Zor kullanarak örgüt saflarına dahil ettiği silahlı grupların güvenlik güçlerine karşı düzenlediği saldırıların talimatını verdi.

Terörist Mesut Celal Osman, 2018’te Irak’a geçerek örgüt sorumluları için verilen 6 aylık eğitime katıldı. 2023 yılı itibariyle Sincar’daki örgüt sorumluları arasında yer alıyordu.