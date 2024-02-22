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Gündem
AA 22.02.2024 09:56

MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Renas Amed kod Murat Ateş'i yakın takibe almıştı.

MİT, özel ekip vasıtası ile Suriye/Kamışlı’da düzenlediği nokta operasyon ile Ateş'i etkisiz hale getirdi.

"Renas Amed" kod adlı Murat Ateş kimdir?

Murat Ateş, PKK terör örgütüne 2014 yılında Avrupa’dan katılım sağladı. 2014-2016 yılları arasında Irak Kandil, Avaşin ve Gare alanlarında silahlı faaliyet yürüttü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne yönelik gerçekleştirilen sızma tarzı eylemlerde yer aldı.

2016 yılında Suriye’ye geçti. Örgüt üst yönetimi tarafından 2017’de Suriye Kamışlı’da PKK/YPG lojistik ve maliye sözde sorumluluğu görevine getirildi.

2020-2023 arasında Suriye/Kesra alanı lojistik sözde sorumlusu oldu. 2024 itibarıyla PKK/YPG sözde Cezire bölgesi askeri hastaneler maliye sözde sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başladı. Murat Ateş, görevi kapsamında örgütün illegal para trafiğini yöneten şahıslar arasında da yer alıyordu.

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