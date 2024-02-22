Puslu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.02.2024 09:53

Kurtulmuş: İnsanlık bu canavarın durdurulmasını talep ediyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lahey'de İsrail'e açılan davaya ilişkin, "Artık insanlık bu canavarın durdurulmasını talep ediyor. Bunun için her türlü fırsatı ortaya koymak ve Gazze’de yaşanan büyük insanlık suçunu önlemek mecburiyetindeyiz" dedi.

Kurtulmuş: İnsanlık bu canavarın durdurulmasını talep ediyor
[Fotograf: AA]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14’üncü Genel Kurulu'nda konuştu.

Kurtulmuş, konuşmasında şunları kaydetti;

(Lahey'de İsrail'e açılan dava) Uluslararası savaş suçları mahkemesinde yargılamanın başlamasıyla insanlık bu ayıptan hiç olmazsa bir miktar kurtulabilecek.

Artık insanlık bu canavarın durdurulmasını talep ediyor. Bunun için her türlü fırsatı ortaya koymak ve Gazze’de yaşanan büyük insanlık suçunu önlemek mecburiyetindeyiz.

Ayrıntılar gelecek...

ETİKETLER
Numan Kurtulmuş TBMM Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
3 organize suç örgütü "Kafes"lendi: 63 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:20
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi
10:14
Emine Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
10:14
Hatay’da seyir halindeki minibüs alev aldı
10:12
İsrailli Bakan nefret kustu: Gazze'deki yıkımdan gurur duyuyorum
10:10
Borsa güne yükselişle başladı
10:14
"Batuhan A" gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Filistinli sanatçı Belal Khaled, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocuklar için grafiti çizdi
Filistinli sanatçı Belal Khaled, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocuklar için grafiti çizdi
FOTO FOKUS
Hatay'da 7 katlı bina tek dokunuşla yıkıldı
Hatay'da 7 katlı bina tek dokunuşla yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ