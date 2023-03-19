Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT'ten nokta operasyon: PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halep'in Şeyh Maksud bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen terörist Yıldırım'ın, PKK'ya 1986'da katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu belirlendi.
Yıldırım'ın, Türkiye ve Irak'ta terör faaliyetinin ardından 2015'te Suriye'ye geçtiği ve PKK/YPG elebaşlarıyla irtibatlı şekilde sözde maliye sorumluluğunu yürüttüğü tespit edildi.
Etiketler: MİT PKK/YPG Son Dakika Suriye Terörle Mücadele
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