Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ekvadorlu mevkidaşına taziye telefonu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün Ekvador'da meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mevkidaşı Holguin ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Mevlüt Çavuşoğlu, Ekvador Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin'ı telefonla aradı.
Çavuşoğlu, 6,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mevkidaşı Holguin'e "geçmiş olsun" dileklerini ve taziyelerini iletti.
Ekvador'da deprem
Ekvador'un Balao kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda dün 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremde şimdiye kadar 13 kişinin hayatını kaybettiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.
Etiketler: Deprem Dışişleri Bakanlığı
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