Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gri kategoride aranan Akcan'ın PKK/KCK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu olduğu, sahadaki istihbarat unsurları tarafından belirlendi.

Sincar ve Suriye arasında terörist ve cephane geçişlerini koordine etti

Akcan, MİT tarafından sıkı takibe alındı. Akcan'ın Sincar ve Suriye arasında terörist ve cephane geçişlerini koordine ettiği, sınır hattında ticaretle uğraşan yerel halktan haraç topladığı belirlendi.

MİT'in, Akcan'ın "güvenlik güçlerimize karşı kullanılmak üzere Suriye'den Irak'a cephane ve terörist aktarımı yapacağı" yönünde elde ettiği anlık istihbarat üzerine harekete geçildi. 8 Kasım'da Sincar'ın Suriye sınırına düzenlenen MİT operasyonuyla Akcan etkisiz hale getirildi.

[PKK'lı terörist İrfan Akcan, örgütte ''Rojger Azad'', ''Azad Munzur'' ve ''Azad Heşet'' kod isimlerini kullandı.]

Çukur-barikat eylemi aktörlerindendi

- Terör örgütü PKK'ya 2010'da katılan İrfan Akcan, 2015'te Silopi'de çukur-barikat olaylarında jandarma, polis ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit edilmesi eylemlerine katıldı.

- Akcan, 2019'da PKK/KCK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu oldu. Sincar'da Irak ve Suriye sınır hattında terörist ve cephane aktarımları sorumluluğunu üstlendi.



- Sınır hattında ticaretle uğraşan halktan PKK/KCK adına haraç topladı.

- Gri kategoride aranan terörist, örgütte "Rojger Azad", "Azad Munzur" ve "Azad Heşet" kod isimlerini kullandı.