Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla ilgili son durum ile yeni tedbirler alınıp alınmayacağının gündeme gelmesi bekleniyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik toplantı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada artan vaka ve ölümleri işaret edip bireysel tedbirlere dikkat çekti.

Çelik, "Korona hasta ve vefat sayılarının artması çok endişe verici ve çok üzücü. Tek tek her birimizin alacağı tedbir, topyekun mücadelenin en önemli halkası. Alınmayan tedbir en zayıf halka oluyor. Maske, mesafe ve temizlik, en önemli mücadele araçları. Tedbirlere lütfen uyalım" notunu paylaştı.