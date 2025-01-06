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Gündem
TRT Haber 06.01.2025 09:58

MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren Zeynep Aslan ve Zeliha Mahcup'u Irak/Hakurk’ta etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT’in saha ajanları, PKK/KCK’nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren terörist Aslan ve Mahcup'u, Irak/Hakurk kırsalında faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Türkiye’deki stratejik hedeflere yönelik saldırı için eğitim aldıkları öğrenilen PKK/KCK’lı Aslan ve Mahcup'un yurtiçine geçmek üzere hazırlık yaptıkları belirlendi.

MİT, iki kadın teröristi hedef listesine aldı. MİT, sahada ajanları vasıtasıyla söz konusu teröristlerin yurtiçine geçmek üzere hareket edecekleri tarih ve saat bilgisini netleştirdi. Aslan ve Mahcup adım adım takip edilmeye başlandı.

Haklarında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan iki kadın terörist için operasyon kararı alındı.

Uygun şartların oluşması ile MİT, teröristleri Irak/Hakurk’ta nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.
 

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