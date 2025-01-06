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Gündem
TRT Haber 06.01.2025 03:28

Yılın ilk Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yılın ilk kabine toplantısı Beştepe'de yapılıyor. Toplantıda öncelikli gündem maddesi terörle mücadele olacak. Başta Suriye ve Gazze olmak üzere bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomideki son durum ele alınırken, fahiş fiyatla mücadele tedbirlerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Yılın ilk Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında, "Terörsüz Türkiye" için atılacak adımlar ele alınacak. Bölgede terör varlığının sona erdirilmesine yönelik tedbirler değerlendirilecek.

Yeni Suriye'ye destek çabaları da ele alınacak

Toplantıda, Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak. Yeni Suriye'ye destek çalışmaları gözden geçirilecek.

Gazze'deki son durum da kabine toplantısının gündeminde olacak.

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele

Toplantıda, ekonomideki gelişmeler de gündeme gelecek. Enflasyondaki düşüş süreci değerlendirilirken, fahiş fiyatla mücadeledeki tedbirler ele alınacak.

İlk toplantısını 9 Ocak'ta yapması planlanan Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ile ilgili çalışmaların da kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Enflasyon Gazze Recep Tayyip Erdoğan Suriye
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