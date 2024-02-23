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TRT Haber 23.02.2024 14:06

MİT ve Emniyet'ten PKK'nın sözde sorumlusuna operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, ortak operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Mazlum Mardin" kod adlı Murat Kızıl'ı Avrupa'ya kaçamadan yakaladı.

MİT ve Emniyet'ten PKK'nın sözde sorumlusuna operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, sınır ötesinde ortak bir operasyona imza attı.

MİT’in hassas çalışmaları sonucu terörist Murat Kızıl'ın saklandığı yer tespit edildi.

Adım adım izlenen Mazlum Mardin kod adlı terörist, Avrupa’ya kaçmaya çalışırken MİT'in ağına takıldı. Yakalanarak Türkiye’ye getirilen terörist, adalete teslim edildi.

Kızıl, 2015’te PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına katıldı. Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. KIZIL, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranıyordu.

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Son Dakika MİT PKK/KCK Terörle Mücadele Emniyet Genel Müdürlüğü
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